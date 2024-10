Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a goleada ao Atlético Madrid por 4-0 no Estádio da Luz:

[Tinha pedido que o Benfica fosse uma equipa, que cada jogador fosse a sua melhor versão, uma ambição enorme de vencer e uma noite das antigas. Foi isso que aconteceu?]

«Exatamente. Uma noite à Benfica das antigas. Foi mérito total dos jogadores, que compreenderam mais uma vez a estratégia e o plano de jogo. Foi a melhor versão de cada um e fomos uma equipa. (...) E a dinâmica das quatro vitórias anteriores proporciona que este tipo de ambientes são muito melhores para os jogadores colocarem em prática toda a sua qualidade.»

[Esta vitória é especial?]

«É especial para mim e para os jogadores. Mas, para a grandeza do Benfica, ainda temos de fazer muita coisa para o que o clube já conquistou ao longo da sua história. Foi uma boa noite para todos nós, juntámos mais uma vitória e é continuar a crescer como equipa.

[Adeptos começaram a gritar olés e Bruno Lage disse para não o fazerem...]

O futebol é isto. É aproveitar os bons momentos, apoiar a equipa e dignificar o bom futebol. A equipa está a jogar bem, vamos continuar a apoiar a equipa e os adeptos foram fantásticos nesse sentido. Fizemos quatro golos, na parte final criámos mais oportunidades. Gosto desta relação entre a equipa e os adeptos.»

[Teve um gesto de carinho com Pavlidis, que voltou a terminar um jogo sem marcar]

«O mais importante é a equipa marcar golos. Chegámos a este jogo com dez jogadores a marcar golos. hoje tivemos quatro marcadores. o pavlidis tem duas grandes oportundiades em que pode marcar. o que é importante é a união que temos na equipa. entraram onze, fizeram o seu trabalho e quando sinto que temos de renovar energia ou mudar algo estrategicamente, vão outros jogadores para ajudar a equipa

[Muito importante este início de Champions? O que pode fazer o Benfica?]

«Neste momento é recuperar e fazer uma viagem à Madeira e conquistar mais três pontos.»

[Este regresso está a ser recompensador?]

«Estamos a dar um passo. Cinco jogos a crescer no futebol, jogadores a entenderem cada vez mais as nossas dinâmicas, apesar de não termos muito tempo de treino. Mais importante do que o percurso do Bruno Lage, é o percurso e o crescimento que a equipa tem de fazer.»

[Pouco tempo de treino, mas foi o quinto golo em bola parada. Isso tem sido trabalhado?]

«Tudo tem sido trabalhado. Acabei de dar os parabéns aos jogadores. Hoje estivemos de manhã no campo a treinar. Muitas horas de vídeo, de treino no campo e muitas vezes parados ou a andar, mas para tentarem perceber o tipo de dinâmicas que queremos.»