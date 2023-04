Nesta quarta-feira o Benfica joga a continuidade na Liga dos Campeões em Milão.

Para seguirem em frente na prova, os encarnados precisam de recuperar de uma derrota por 2-0 no Estádio da Luz numa altura em momento que a equipa de Roger Schmidt atravessa é o pior da época, com três derrotas seguidas, sendo que duas delas, para a Liga, fizeram com que uma vantagem confortável de dez pontos ficasse reduzida a quatro.

Os sinais evidenciados pelo líder da Liga têm causado apreensão nos benfiquistas, que questionam o que se passa com a equipa, sendo o fator físico uma possível explicação para a quebra acentuada de rendimento.

Por isso, impõe-se a questão: o que deve fazer Roger Schmidt no jogo da 2.ª mão da Liga dos Campeões frente ao Inter? Apostar tudo num jogo em que as águias discutem a primeira presença nas meias-finais da prova nos últimos 33 anos? Atirar a toalha ao chão e poupar jogadores a pensar no campeonato? Ou mexer drasticamente e apostar em jogadores que possam dar melhor rendimento?

