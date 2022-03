Roman Yaremchuk começou o jogo de Amesterdão no banco, mas ainda foi a tempo ajudar os companheiros do Benfica a chegar à vitória sobre o Ajax (1-0), na Liga dos Campeões. No final do jogo, em declarações à BT Sport, o internacional ucraniano falou da situação difícil que o seu país está a viver face à invasão da Ucrânia.

«É uma pergunta difícil para mim. Sou profissional, preciso de lutar aqui, no campo. Os meus amigos lutam na Ucrânia, o meu povo luta na Ucrânia, mas eu preciso de lutar aqui, dou tudo o que posso. Não posso lutar lá, mas posso lutar no campo. Faço o que posso, tento mostrar o meu país no futebol. Claro que penso muito nesta situação, mas é assim», destacou o avançado do Benfica.

Quanto ao jogo, Yaremchuck não poupou nos elogios aos companheiros de equipa. «Temos grandes jogadores, um grande grupo, muitos jogadores com muita qualidade, temos um sonho e lutamos uns pelos outros no campo. Claro que foi um jogo difícil, mas vamos para a próxima eliminatória», destacou.

O avançado só foi chamado aos 72 minutos, numa altura crucial do jogo, mesmo antes do golo determinante de Darwin Nuñez. «Sentimos a pressão forte do Ajax e para mim foi importante segurar a bola, encontrar possibilidades para os meus colegas e tentar marcar. Marcámos e isso é o mais importante», destacou ainda.