Após sete jogos pelo Benfica, Vangelis Pavlidis apresentou-se na seleção da Grécia para os jogos da Liga das Nações contra Inglaterra e a Finlândia. Antes de novo duelo com a seleção dos «Três Leões», o avançado das águias recordou o bis em Wembley, dias após o falecimento do compatriota George Baldock, e confessou ter recorrido a um psicológo após voltar a Lisboa.



«Tudo nesse momento foi estranho. A verdade é que não te apercebes porque estás focado no jogo, mas aconteceu-me mais tarde. Quando voltei a Lisboa, precisei de ajuda, conversei com pessoas do clube e com um psicólogo porque estava num momento difícil», admitiu, no programa «GameTime», publicado no YouTube.



O jogador de 25 anos considerou que está a viver um excelente momento. «Acho que estou numa fase da minha vida e do futebol em que estou no meu melhor, sinto-me muito bem e preparado para o jogo. Está a tudo a correr bem com a minha família e sentimo-nos muito bem em Lisboa, tudo está a correr bem», referiu.



Além de ter mostrado fé de que vai marcar novamente à Inglaterra, Pavlidis foi convidado a escolher se preferia vencer o Campeonato da Europa ou a Liga dos Campeões e acabou por escolher conquistar um título com a sua seleçao. «Digo o Europeu, mas os dois estão muito próximos!», concluiu.