O Benfica alcançou, esta quinta-feira, um apuramento histórico para os quartos de final da Liga dos Campeões feminina.



As encarnadas empataram na Suécia e ficaram à espera para saber o desfecho da visita do Eintracht Frankfurt a Barcelona para saber se se apuravam já esta quinta-feira. A formação blaugrana venceu as «águias negras» e qualificou a equipa de Filipa Patão.



O plantel do Benfica esteve a assistir aos minutos finais do Benfica-Eintracht Frankfurt no hotel e celebrou à altura do momento conforme mostram as imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais. Veja: