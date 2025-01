Raphinha, jogador do Barcelona, em declarações na Flash Interview da Sport TV, logo após a vitória por 4-5 frente ao Benfica para a Liga dos Campeões:

[Acaba por decidir o encontro, neste regresso a Portugal, que emoções está a sentir?]

«Saio bastante feliz, primeiro por poder voltar aqui para disputar um torneio oficial neste país que é a segunda casa, depois de sair do Brasil foi um país que me acolheu, um país que eu tenho um carinho enorme. Estou muito feliz por conseguir a vitória por esta equipa que eu estou a defender neste momento da minha carreira.»

«Feliz pelo jogo, dos dois lados foi um jogo muito bem disputado, felizmente para o lado do Benfica não foi tão feliz como para o nosso lado, acho que foi um jogo fantástico qualquer das equipas podia sair com a vitória deste jogo.»

[Esteve aqui em Portugal representou o V. Guimarães, depois o Sporting, e agora está num nível estratosférico, como se sente atualmente?]

«Estou bastante feliz, aqui foi a minha segunda casa, onde eu comecei a minha evolução profissional, como jogador. Cheguei aqui bastante novo, mas todos os portugueses que eu encontrei no meu período em Portugal acolheram-me muito bem e foram fundamentais na minha evolução, não só como jogador mas como pessoa também e é bom poder voltar aqui, é super gratificante, estou bastante feliz.»

«Infelizmente acho que as pessoas aqui no estádio não aceitaram muito bem o meu regresso, mas estou muito grato por poder voltar.»

[Acompanha o campeonato português?]

«Sim! Eu estava a disputar a supertaça [espanhola] na Arábia Saudita, e acompanhei a final da Taça da Liga, que o Benfica venceu nas grandes penalidades. É um liga que eu continuo a acompanhar, não só o Sporting mas o Vitória [Guimarães] também. É um país que me acolheu quando eu saí da minha casa e não tenho como deixar de acompanhar tanto os clubes pelos quais eu como as provas, a liga e as taças.»

[O que pensa do trabalho do atual treinador do Sporting?]

«É um trabalho que está a ser muito bem feito, já estava a ser muito bem feito com o Ruben [Amorim], e a verdade é que antes de ter saído queria ter ganho um campeonato nacional, não consegui… Depois de mais de 20 anos ver o Sporting ganhar não só um título como duas ligas. Poder vê-los a vencer e continuar a lutar pelo campeonato fico muito feliz por isso.»