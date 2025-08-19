António Silva espera «um jogo muito difícil», na quarta-feira, frente ao Fenerbahçe, «uma equipa que tem muita qualidade e vai jogar em casa», mas salienta que o Benfica está preparado para enfrentar as dificuldades esperadas em Istambul: «Sabemos o que temos de fazer. [Temos de] perceber que são dois jogos e que, amanhã, nada vai ficar decidido porque vamos ter o jogo no Estádio da Luz».

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, o defesa-central das Águias garantiu que «o Benfica vai jogar para ganhar» e abordou o poderio ofensivo dos turcos, que na eliminatória anterior marcaram seis golos ao Feyenoord.

«São onze contra onze, é um jogo coletivo. Sabemos da força que o ataque do Fenerbahçe tem, mas acima de tudo temos de perceber aquilo que é a nossa dinâmica defensiva e tentar colocá-la em prática da melhor forma», explicou.

Referindo que a recente edição da Eusébio Cup, em que o Benfica derrotou o Fenerbahçe na Luz por 3-2, «foi só um jogo de preparação», António Silva mostrou-se tranquilo para o play-off da Champions, apesar da importância que ele terá na temporada dos encarnados.

«É mais um jogo pelo Benfica. Tenho quase 150 jogos pelo clube, já estou habituado a fazê-lo, e passo um bocado isso aos meus colegas, muitos deles novos», referiu.

Sobre a presença do antigo diretor desportivo do Fenerbahçe, Mário Branco, na estrutura do Benfica, o jogador atirou: «Indicações? Só o mister as deu. Esperemos que seja um grande jogo».

António Silva falou ainda sobre José Mourinho, o atual treinador da equipa turca: «É uma referência do futebol português, mas espero que, amanhã e no Estádio da Luz, o Benfica possa derrotar não só o José Mourinho, mas também o Fenerbahçe».

O Benfica defronta o Fenerbahçe, na quarta-feira (20h00), em Istambul, para a primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.