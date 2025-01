As dores de cabeça na Liga dos Campeões para Bruno Lage não terminaram com a derrota nos últimos instantes frente ao Barcelona (4-5).

Para a última e decisiva jornada da liga milionária frente à Juventus, o técnico do Benfica não vai poder contar com dois jogadores.

Álvaro Carreras, um dos melhores em campo frente ao Barcelona, viu o terceiro cartão amarelo na competição e está suspenso por uma partida. Já Arthur Cabral foi admoestado com uma cartolina vermelha no banco benfiquista por protestos depois do quinto golo dos blaugrana e falhará também o encontro com a Vecchia Signora.

O Benfica viaja até Turim, na última jornada da Liga dos Campeões, uma partida que será decisiva no que diz respeito às contas para a passagem aos playoffs da competição mais importante de clubes da Europa.