Enzo Barrenechea, jogador do Benfica, na flash interview da Sport TV após a derrota por 3-2 frente ao Qarabag para a Liga dos Campeões:

Explicação para a derrota

«Estávamos muito unidos, tranquilos, mas relaxámos e na Champions isso não é permitido. Estamos desiludidos pelo resultado, mas já a pensar na Liga. A Champions é outro tipo de torneio, em que todos jogam para a frente e não permite relaxar por um segundo».

Intranquilidade da equipa

«Vamos falar amanhã e tentar melhorar para o próximo jogo».

Contas ficam comprometidas na Champions?

«Não. Dói, mas vamos melhorar e trabalhar para conseguir bons resultados nos próximos jogos».

