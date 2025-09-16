Benfica
Barrenechea: «Relaxámos e na Champions isso não é permitido»
Médio do Benfica comenta derrota surpreendente frente ao Qarabag
Enzo Barrenechea, jogador do Benfica, na flash interview da Sport TV após a derrota por 3-2 frente ao Qarabag para a Liga dos Campeões:
Explicação para a derrota
«Estávamos muito unidos, tranquilos, mas relaxámos e na Champions isso não é permitido. Estamos desiludidos pelo resultado, mas já a pensar na Liga. A Champions é outro tipo de torneio, em que todos jogam para a frente e não permite relaxar por um segundo».
Intranquilidade da equipa
«Vamos falar amanhã e tentar melhorar para o próximo jogo».
Contas ficam comprometidas na Champions?
«Não. Dói, mas vamos melhorar e trabalhar para conseguir bons resultados nos próximos jogos».
