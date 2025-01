Ángel Di María treinou juntamente com os colegas no Benfica Campus, nesta segunda-feira, após uma pequena lesão que o afastou do jogo com o Famalicão.

Essa foi a grande novidade do treino, além da inclusão dos jovens Leandro Santos, Francisco Domingues, Tiago Freitas, Eduardo Fernandes, João Fonseca e Nuno Félix. Renato Sanches e Tiago Gouveia estão lesionados e realizaram trabalho de ginásio.

O Benfica prepara a receção ao Barcelona, agendada para as 20 horas desta terça-feira, no Estádio da Luz. Trata-se de um jogo da sétima jornada da fase regular da Liga dos Campeões, entre o segundo classificado e o 15.º.

Os encarnados somam dez pontos, apenas três acima da 'linha de água'. Ainda tem marcada uma deslocação a Turim, para defrontar a Juventus, na última jornada.