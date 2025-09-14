Benfica
Há 19 min
Benfica: já é conhecido o árbitro para a estreia na Liga dos Campeões
Belga Erik Lambrechts vai liderar a equipa de arbitragem no jogo frente ao Qarabag
TR
Belga Erik Lambrechts vai liderar a equipa de arbitragem no jogo frente ao Qarabag
TR
O Benfica vai fazer a estreia na Liga dos Campeões esta terça-feira frente ao Qarabag, do Azerbaijão. Erik Lambrechts, árbitro belga que apitou o Hungria-Portugal, vai liderar a equipa de arbitragem.
Os compatriotas Jo de Weirdt e Kevin Monteny vão ser os árbitros assistentes. Nathan Verboomen será o quarto árbitro. Bram Van Driessche vai ser o vídeo-árbitro assistente, acompanhado do suiço Fedayi San.
A estreia encarnada na «liga milionária» está agendada para esta terça-feira, dia 16, com o apito inicial marcado para as 20 horas no Estádio da Luz. Uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS