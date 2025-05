O Benfica, que vai ter de vencer duas eliminatórias para tentar o acesso à fase de liga da Liga dos Campeões 2025/26, já conhece nesta altura alguns dos possíveis adversários na terceira pré-eliminatória da prova. A lista ainda é curta, tem indefinições, mas já há cenários possíveis de traçar no caminho europeu das águias.

Inserido no caminho dos não campeões, o Benfica vai ser sempre cabeça-de-série, por ter melhor coeficiente entre todos os clubes envolvidos. Tal acontece na 3.ª pré-eliminatória e também se se apurar para o play-off.

Na terceira pré-eliminatória participam oito clubes e, garantidos nesta, estão para já quatro. Além do Benfica, vice-campeão português, estão o Feyenoord (terceiro classificado nos Países Baixos), o Nice (quarto na liga francesa) e o Fenerbahçe (vice-campeão na Turquia). Juntar-se-lhes-á o segundo classificado da Bélgica (que será o Union St. Gilloise ou o Club Brugge) e ainda os três apurados da segunda pré-eliminatória do caminho dos não campeões.

Ora, dos quatro clubes já certos na terceira pré-eliminatória, o Benfica tem como único possível adversário certo o Nice, que já é certo que não será cabeça-de-série. Certo é também que evita o Feyenoord, que também será cabeça-de-série. Já o Fenerbahçe ainda pode ser, ou não, cabeça-de-série na terceira pré-eliminatória, dependendo de quem for o vice-campeão belga e/ou os três apurados da segunda pré-eliminatória.

E quem pode vir da segunda pré-eliminatória?

O caminho dos não campeões começa na segunda pré-eliminatória e é disputado por seis clubes. Certos, já estão três. O Rangers (vice-campeão escocês), que será cabeça-de-série. O Panathinaikos (vice-campeão grego), que ainda não tem estatuto para o sorteio. E o Brann (vice-campeão norueguês), não cabeça-de-série.

Juntam-se a estes três clubes os vice-campeões da Suíça (Servette ou Young Boys), Áustria (Sturm Graz, Wolfsberger, Áustria Viena ou Salzburgo) e da Chéquia (Plzen ou Baník Ostrava). Os três clubes serão conhecidos na próxima semana, com a realização da última jornada dos respetivos campeonatos.

Além do Feyenoord, quem poderá evitar?

Com dois cabeças-de-série por conhecer na terceira pré-eliminatória, por conhecer ficam outros dois, que não serão, tal como o Feyenoord, adversários do Benfica. Mas, quem poderão ser?

Se o Rangers se apurar para a terceira pré-eliminatória, será cabeça-de-série fruto do seu coeficiente e, por isso, o Benfica evita-o. O outro clube que o Benfica evita depende de quem for o vice-campeão belga. Se for o Club Brugge, será o segundo clube com melhor coeficiente de todas as pré-eliminatórias (só atrás do Benfica) e, por isso, nem no play-off (disputado por quatro clubes, no caso do caminho dos não campeões) poderá vir a ser adversário do Benfica. Se o vice-campeão belga for o St. Gilloise, este já passa a ser possível adversário, fruto do coeficiente menor que tem. Quanto ao Fenerbahçe e ainda Salzburgo (se for vice-campeão austríaco) podem não ser adversários do Benfica, mas isto está dependente do eventual apuramento do Rangers e de o Club Brugge ser ou não vice-campeão belga.

O sorteio da terceira pré-eliminatória realiza-se a 21 de julho, ainda antes da conclusão da segunda pré-eliminatória: não sendo, a essa data, ainda conhecidos os três apurados, o sorteio tem, por defeito, incluída a equipa com melhor coeficiente dos jogos da segunda pré-eliminatória. A terceira pré-eliminatória joga-se a 5/6 de agosto (primeira mão) e a 12 de agosto (segunda mão).

E no play-off?

Tal como já referido, se o Club Brugge for o vice-campeão belga, nunca poderá ser adversário do Benfica no play-off. Se não for, o Benfica já sabe que nunca defrontará o Rangers no play-off, dado que os escoceses são a terceira equipa com melhor coeficiente nestas fases. Se, além do Club Brugge não ser o vice-campeão belga, o Rangers ficar pelo caminho, o Feyenoord deixa de poder ser adversário, pois é o quarto clube com melhor coeficiente. O play-off joga-se a 19/20 agosto (1.ª mão) e a 26/27 agosto (2.ª mão), tendo sorteio marcado para 4 de agosto.