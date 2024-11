Se o Bayern por si só já é um clube que merece e impõe respeito, o Bayern em solo caseiro é tudo aquilo que não se quer ter pela frente num jogo da Liga dos Campeões. Ainda assim, o Benfica desloca-se esta quarta-feira à Baviera com o objetivo de fazer aquilo que nunca foi feito: pontuar na Allianz Arena.

Em 12 embates entre as duas equipas, o Benfica nunca conseguiu vencer, contudo, foram já três as ocasiões em que o jogo terminou num empate. A última vez foi em 2016, no Estádio da Luz (2-2).

Apesar disso, a história na Allianz Arena, casa do Bayern, é tremendamente negativa para as águias. Em seis encontros, o Benfica soma seis derrotas com um total de 24 golos sofridos e apenas seis marcados. Um registo nada favorável para os encarnados.

Tendo a história em mente, com o que é que os encarnados podem contar por parte deste Bayern, atualmente? Analisemos.

Se em tempos a deslocação ao terreno do gigante alemão era tomada como um desaire certo e garantido, esta temporada pode trazer mais algum tipo de esperança às águias para o encontro.

Isto porque a equipa comandada por Vicent Kompany não tem tido os seus melhores dias na Liga dos Campeões. Em três jornadas, os bávaros somam já duas derrotas frente ao Aston Villa (1-0) e Barcelona (4-1). No entanto, ambas aconteceram fora de portas. Em casa, na primeira jornada, o Bayern goleou e humilhou o Dínamo de Zagreb por 9-2. Sim, 9-2.

Nas cinco partidas disputadas em solo caseiro, somam já quatro vitórias e um empate, conseguido pelo atual campeão germânico, o Bayer Leverkusen. Já nos últimos três jogos, depois da derrota na Catalunha, têm vindo a recuperar o ímpeto avassalador. Golearam três vezes consecutivas por 5-0, 4-0 e 3-0.

Ou seja, apesar de alguma inconsistência fora de portas, a equipa orientada por Kompany só cedeu uma única vez na Allianz Arena esta temporada.

Na Liga dos campeões, as duas derrotas sofridas colocam o conjunto de Munique no 25º posto atualmente. Uma zona que deixaria o Bayern eliminado da competição, caso por aí continue. Já na Bundesliga, a realidade é mais sorridente uma vez que se encontram isolados no primeiro lugar da classificação, com três pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o RB Leipzig.

Tendo isto em conta, a eventual esperança que surge aos encarnados para este encontro advém do registo menos positivo dos bávaros na liga milionária e não na realidade alemã.

No que diz respeito ao conjunto em si, o Bayern tem vindo a alinhar num tradicional 4-2-3-1 com Harry Kane a destacar-se como o elemento mais diferenciador da equipa. O goleador britânico de 31 anos soma já 17 golos e sete assistências em 14 jogos disputados pelo clube esta temporada, cinco deles na Liga dos Campeões.

Além do principal artilheiro, os alemães contam também como outros destaques esta temporada como Jamal Musiala e Michael Olise. As jovens pérolas têm sido os motores ofensivos da equipa, já tendo produzido dez golos e assistências, cada um, na época.

Neste sentido, a tarefa que as águias vão ter pela frente não é fácil e nem se aproxima sequer perto disso. A equipa de Bruno Lage tem um autêntico desafio pela frente na procura pelos pontos que podem surgir.

O Bayern é uma equipa pressionante, dominadora e ofegante na procura pelo golo. Os alemães vão fazer de tudo para destruir as ambições encarnadas na Baviera.