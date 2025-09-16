Bruno Lage, treinador do Benfica, na flash interview da Sport TV após a derrota por 3-2 frente ao Qarabag para a Liga dos Campeões:

Justificação para a derrota

«Não era o resultado que queríamos. Começámos muito bem o jogo, fizemos 30 minutos muito bons, no entanto sinto que a forma como sofremos o primeiro golo penalizou-nos um bocadinho. A equipa foi tendo algumas dificuldades em encontrar-se e sofremos dois golos que nos penalizam imenso. Fica o resultado, que não queríamos, e uma noite que não foi feliz».

Problemas na transição defensiva

«Foram dois lançamentos em profundidade, no primeiro houve espaço enorme entre o Dedic e o António (Silva), e depois uma bola nas costas com a linha a subir, mas a deixar gente para trás e a colocar (o adversário) em jogo. Mas isso vem em consequência daquilo que foi a tentativa da equipa, mais de uma forma emocional, em vencer o jogo. São erros que acontecem por aí».

Futuro da equipa

«A equipa tem de se saber levantar. Fazer a reflexão sobre o que aconteceu e perceber o momento que estamos a viver, dentro e fora do campo. E responder, o mais rápido possível».

Tem condições para continuar?

«Aqui falamos sobre o jogo, responderei na conferência de imprensa».