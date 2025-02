Na noite desta quarta-feira, o Benfica venceu pela margem mínima no terreno do Monaco, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, e lidera a eliminatória.

A vitória das águias, ou a consequente derrota dos monegascos, não escapou à imprensa estrangeira. Entre artigos, notas de rodapé e capas de jornais, o triunfo dos pupilos de Bruno Lage e a expulsão de Al Musrati, ex-Sp. Braga, não passaram despercebidas.

L'Équipe - «Alerta vermelho para o Mónaco»

Num dos mais conceituados jornais franceses, o vermelho (duplo amarelo) de Al Musrati foi capa! «Um cartão que custou caro», escreveram no artigo, referindo que os portugueses até foram melhores, mas que a superioridade numérica afetou o desenrolar do encontro.

Le Monde - «Uma noite estranha e uma partida "sem graça" para o Mónaco»

O jornal francês acompanhou o encontro e afirmou que os adeptos do Benfica têm «motivos para festejar». Por outro lado, a equipa do Monaco procura a «vingança da vingança». No fundo, a derradeira «vingança», tal como o próprio meio de comunicação refere.

Le Parisien - «Um duro cartão vermelho e os monegascos já estão encurralados na Liga dos Campeões»

A vitória do Benfica não deixou de ser notícia, mas o vermelho mostrado a Al Musrati chocou ainda mais os monegascos. O Le Parisien vê a primeira mão do play-off como «um jogo para esquecer» e destaca que depois do 3-2 na fase liga, o Benfica volta a vencer «por um golo de vantagem e após decisões desfavoráveis ​​da arbitragem».

Marca - «Pavlidis, o “matador” grego que deslumbra no Benfica»

Em Espanha vêem o avançado do Benfica como um trunfo essencial. Com seis golos e duas assistências na presente edição da Liga dos Campeões, o internacional grego tem chamado a atenção, depois de também ter brilhado com o Barcelona e a Juventus. No entanto, para o jornal o jogo foi «aborrecido, com futebol fraco e poucas oportunidades de golo», mas o Benfica «venceu merecidamente».

La Gazzetta dello Sport - «Pavlidis lança o Benfica contra o Mónaco»

Em Itália referem que o Benfica venceu com auxílio de Pavlidis e que soube aproveitar as «advertências» do jogo. No resto, as águias demoraram para arrancar e são «muito imprecisas no contra-ataque e com dificuldade em sair do meio campo».