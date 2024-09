No «caminho dos campeões», o Benfica triunfou, na tarde desta quarta-feira, sobre as dinamarquesas do Nordsjaelland (3-1). Em Sarajevo, na Bósnia, Filipa Patão apostou em Anna Gasper, em detrimento de Andreia Faria.

Aquando do apito inicial, a cidade que recebeu este encontro foi alvo de uma tempestade de verão. Por isso, ao terceiro minuto, relâmpagos, trovões, chuva e rajadas de vento obrigaram as protagonistas a recolherem aos balneários.

Foram precisos mais de 40 minutos para a partida ser reatada.

Numa primeira parte de sentido único, a guardiã Brunholt esteve em evidência, travando a maioria dos remates das águias. De tentativa em tentativa, a avançada Cristina Martín-Prieto inaugurou o marcador, aos 22m. Na sequência de um canto, a espanhola cabeceou para o golo.

Embaladas, as comandadas de Patão duplicaram a vantagem aos 40m. Desta feita, coube a Nycole Raysla confirmar o domínio das portuguesas. Após novo remate de Prieto, a avançada brasileira inscreveu o nome na lista de marcadoras.

Antes do intervalo, aos 45+2m, Martín-Prieto bisou e brilhou. Fora da área, descaída para a direita, a espanhola aplicou um arco indefensável.

Na pausa, Filipa Patão trocou a lateral Marit Lund pela jovem Joana Silva, de 19 anos.

No segundo tempo, o Nordsjaelland reagiu, remetendo o Benfica para a respetiva área. Ainda que Prieto ameaçasse o hat-trick, as dinamarquesas encontraram a via do golo. Estavam decorridos 57 minutos quando, de fora da área, da esquerda para o meio, a avançada Walter desferiu um remate vistoso.

Face ao crescimento das adversárias, a timoneira das águias trocou Catarina Amado e Andreia Norton por Davidson e Andreia Faria.

No relvado, Rute Costa acumulou defesas, algumas com as pontas dos dedos e determinantes para conter o ímpeto das nórdicas.

Para lá dos 90 minutos, Laís Araújo e Beatriz Cameirão renderam Marie Alidou e Nycole Raysla.

Assim, o Benfica jogará, na tarde de sábado (16h), ante o Sarajevo, que disputará a eliminatória em casa. A equipa bósnia triunfou sobre o Klaksvik, das Ilhas Faroé, por 3-0.

Do lote de 43 equipas no «caminho dos campeões», além do Benfica, permanecem: Celtic, Paok, Anderlecht, Ferencváros, Vllaznia, St. Pölten, Gintra, Valur, Mura, Shymkent, Osijek, Peamount United, Vorskla Poltava, Farul Constanta e Vålerenga.

Restam conhecer as vencedoras dos seguintes encontros: Breznica-Birkirkara, Twente-Cardiff, Apollon-Pyunik, Servette-Pogoń Szczecin, Racing Union-Galatasaray.

⚡️ Et uvejr udskød kampen mod SL Benfica, men nu har vi fået fløjtet første halvleg af, og her er det portugisiske hold foran 3-0.



🔜 Nu venter der 45 minutter, hvor vi skal jagte et comeback 🚀🔴🟡 pic.twitter.com/M5k9sA2qQd — FC Nordsjælland 🐯 (@FCNordsjaelland) September 4, 2024

Decorridos os jogos de sábado, Slavia Praga, Roma e Hammarby irão juntar-se às eliminatórias. O sorteio decorrerá na segunda-feira, numa fase disputada entre 18 e 26 de setembro.

O Benfica procura a quarta presença consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na última época, as tetracampeãs nacionais atingiram os «quartos», fase na qual foram eliminadas pelo Lyon, finalista vencido, ante o Barcelona.

A fase de grupos da Champions será sorteada a 27 de setembro e decorrerá de 8 de outubro a 18 de dezembro.

Importa recordar que a final será disputada no Estádio José de Alvalade, casa do Sporting, no final de maio.