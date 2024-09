O Benfica conheceu, esta segunda-feira, o adversário da segunda ronda de acesso à Liga dos Campeões feminina. A equipa orientada por Filipa Patão vai encontrar as suecas do Hammarby.

Para repetirem o feito da temporada passada e chegarem à fase de grupos, as águias têm de vencer a eliminatória e apuram-se via caminho dos campeões.

Até ao momento, o Benfica já afastou o Nordsjaelland e o Sarajevo.

A primeira mão desta ronda está agendada para 18 e 19 de setembro, enquanto que a segunda para 25 e 26.

🔴⚪🦅 O @SLBenfica vai defrontar as suecas do Hammarby na ronda 2 do caminho dos campeões#UWCL pic.twitter.com/pbYLzCviOR