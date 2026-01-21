Na antevisão à sétima e penúltima jornada da fase liga, José Mourinho apontou ao objetivo de regressar a Lisboa com a qualificação para o play-off em aberto. Todavia, não pretendia encaixar a quinta derrota na Champions, nem forçar o Benfica a vencer na receção ao Real Madrid, dentro de uma semana.

Na noite desta quarta-feira, em Turim, José Mourinho não apresentou novidades, repetindo o “onze” de Vila do Conde. Na Juventus, Luciano Spalletti trocou de guarda-redes – apostando em Di Gregorio – e devolveu Thuram ao meio-campo, em detrimento de Koopmeiners.

Para este duelo, os “Bianconeri” não contaram com os lesionados Vlahovic e Rugani, enquanto o Benfica lamentou as ausências dos lesionados Samuel Soares, Bah, Ríos, Nuno Félix, João Veloso e Lukebakio, além de Sidny Cabral, que não está inscrito na Champions.

Se a Juventus entrou autoritária, o Benfica estancou as investidas com ajustes na organização recuada e na pressão adiantada. Ainda assim, Jonathan David, McKennie, Yildiz e Locatelli construíram pelos corredores – com diagonais da direita para a esquerda, e consequente corte para o meio – valendo ao Benfica o socorro de Trubin e Otamendi.

Na reação, aos 26 minutos, Sudakov protagonizou a melhor oportunidade das águias, aproveitando o primeiro erro defensivo da Juventus para testar o posicionamento de Di Gregorio. Contudo, os comandados de Mourinho revelaram muitas dificuldades para avançar em bloco e romper para o último terço.

Assim, o apito para o intervalo surgiu com algo a faltar para o nulo ser desfeito. Eficácia. Faltava esse elemento. Durante a pausa, Spalletti apostou em Francisco Conceição, em detrimento de Miretti.

Em contracorrente, o marcador foi inaugurado quando os erros defensivos da Juventus se sucediam, sem que o Benfica capitalizasse por inteiro. Estavam decorridos 55 minutos quando Jonathan David e Thuram uniram forças para pressionar Tomás Araújo, forçando o defesa a perder a posse à entrada da área. De olho em Trubin, Thuram entrou na área, ajeitou o esférico e atirou para o segundo golo na época, o primeiro na Champions.

A bola foi ao meio, mas a mente do Benfica ficou nas próprias redes. Ora, a equipa de José Mourinho demorou a reagir e sofreu o 2-0 aos 64 minutos. De novo com Jonathan David na jogada, desta feita foi McKennie a faturar – o terceiro golo na Champions, o quinto na época.

Entre trocas, Trubin evitou o terceiro – quando Tomás Araújo desvio um cruzamento de Conceição na direção errada, obrigando o guardião a afastar para o poste – e Pavlidis desperdiçou um penálti aos 81 minutos. A contenda estava decidida.

Os "Bianconeri" conseguiram a segunda vitória sobre o Benfica ao décimo duelo oficial, o que não acontecia desde 1993.

Assim, o Benfica cai para o 29.º lugar, com seis pontos, a dois da zona de play-off (Olympiakos, Ath. Bilbao, Copenhaga, Nápoles e PSV), estando obrigado a vencer na receção ao Real Madrid (3.º), na quarta-feira (20h).

Dentro de uma semana, também às 20 horas, a Juventus (15.ª) – com 12 pontos – visita o Mónaco (21.º).

Entre compromissos europeus, a Juventus (5.ª em Itália) recebe o Nápoles (3.º) no domingo (17h). Por sua vez, o Benfica (3.º da Liga) recebe o Estrela da Amadora (12.º), também no domingo (18h).

A Figura: McKennie deixa águia em terra

Interventivo desde o primeiro minuto, o extremo norte-americano envolveu-se em quase todos os ataques da Juventus. Por norma à direita, McKennie aplicou o 2-0, além de acumular um drible, um alívio e duas recuperações de posse. Numa partida em tantos momentos amarrada, o norte-americano teve engenho para soltar o nó de vez.

O Momento: Thuram atira Benfica às cordas

Ao inaugurar o marcador aos 55 minutos, o médio francês desfez um momento promissor do Benfica. Juntou-se a David na pressão sobre Tomás Araújo e encontrou a rota do golo, quando tal realidade parecia distante de Turim. O Benfica não recuperou deste momento e caiu de rendimento, encaixando o segundo golo pouco depois.

Negativo: Benfica fragmentado na frente

Apesar das transições ofensivas até ao intervalo, as águias não construíram de forma esclarecida, tampouco com coesão, facilitando a recuperação defensiva da Juventus. Ademais, os remates surgiram maioritariamente fora da área. De Vila do Conde a Turim, a realidade é por demais díspar e não basta atirar longo para o ataque ou para o espaço. Os italianos até agradecem. A Juventus atacou em bloco, variou de flanco, aproximou os extremos do corredor central e foi nessa dinâmica que encontrou o caminho para o triunfo.