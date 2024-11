O Benfica defronta, esta quarta-feira, o Bayern Munique, pelas 20h, em jogo referente à quarta jornada da Liga dos Campeões.

Sem Alexander Bah, recentemente entregue ao departamento médico, o Benfica tem de renovar a lateral direita. «Para além do Tomás, o Issa (Kaboré) e até mesmo o Leandro (Santos)» são hipóteses, adiantou Bruno Lage na conferência de imprensa.

No entanto, com mais experiência e tempo de jogo na presente temporada, o lugar deve ser ocupado por Tomás Araújo, habitual central das águias. Deste modo, António Silva deverá entrar para o onze e ocupar essa vaga de defesa central.

Relativamente ao Bayern Munique, Vincent Kompany quer voltar a somar pontos depois das duas derrotas consecutivas na Liga dos Campeões. Com dois portugueses no onze, os alemães devem entrar com a carne toda no assador. A saber: Manuel Neuer, Raphael Guerreiro, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Joshua Kimmich, João Palhinha, Michael Olise, Musiala, Coman e Harry Kane.

