Horas antes do Benfica-Barcelona, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, dirigentes de ambos os clubes almoçaram juntos em Belém, no restaurante Feitoria.

Do lado do Benfica esteve o presidente Rui Costa e Simão Sabrosa , Diretor de Relações Internacionais. A comitiva espanhola esteve representada por Joan Laporta, presidente do clube, Rafael Yuste, vice-presidente, e os diretores Xavier Barbany, Miquel Camps e Josep Maria Albert. O português Deco, diretor desportivo do Barcelona, não esteve no almoço.

Aos jornalistas, Laporta deixou breves palavras sobre o encontro: «Faremos o que pudermos, como sempre».

De referir que este restaurante foi o mesmo onde ambas as equipas comeram em 2021/22, altura em que o Barcelona de Ronald Koeman bateu os encarnados por 3-0.

O Benfica recebe esta quarta-feira, às 20h00, o Barcelona, em jogo referente à primeira mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.