Declarações de Florentino, jogador do Benfica, na Flash Interview da Sport TV, após a derrota por 4-5 frente ao Barcelona na Liga dos Campeões:

[Marcar quatro golos ao Barcelona e mesmo assim saíram derrotados]

«Sim não é qualquer equipa que consegue marcar quatro golos ao Barcelona e creio que estávamos com o plano bem ciente, em mente e fizemos aquilo que estava proposto. O plano foi cumprido na perfeição. Eles tiveram um pouco mais de domínio mas as oportunidades foram para os dois lados. Se continuarmos a jogar assim, vamos passar na Liga dos Campeões.»

[O que faltou para que a equipa não conseguisse segurar o jogo?]

«Acho que também a arbitragem influenciou um pouco o jogo, mas há certos pormenores, certos detalhes que a equipa tem de amadurecer e vamos trabalhar nisso para que no próximo jogo estarmos mais fortes.»

[O que o Benfica leva deste jogo?]

«Que o Benfica é uma equipa que na Liga dos Campeões consegue bater contra qualquer equipa. Se estivermos sempre no nosso melhor e no máximo das nossas capacidades conseguimos jogar de igual para igual e hoje foi claro para toda a gente. O jogo que nós fizemos foi muito equilibrado, a defender, a atacar e o nosso plano correu como a gente queria. Infelizmente no final tivemos o golo sofrido que não estávamos à espera mas é seguir e aprender com os erros.»

[Juventus é para vencer?]

«Vamos fazer por isso.»