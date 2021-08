Treinador do Spartak de Moscovo, Rui Vitória acredita que o Benfica entra mais pressionado no duelo entre as duas equipas, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Porquê? Porque os encarnados falharam o acesso à Prova Milionária na temporada passada.

João Mário, no entanto, tem uma opinião diferente. O médio das águias diz que entende as palavras do técnico da formação moscovita, mas diz que essa pressão é natural e está sempre presente num clube como o Benfica.

«A questão do favoritismo é muito simples, temos de demonstrá-lo dentro do campo. Entendo as palavras do Rui Vitória… sabemos da pressão que existe no Benfica, não vamos esconder, sabemos que este clube merece estar na Liga dos Campeões e isso por si só já é pressão», afirmou, em conferência de imprensa.

«Mas temos um grupo muito experiente, temos vários jogadores, como o Otamendi, Vertonghen, Pizzi, que têm muita experiência e queremos fazer um bom jogo amanhã. Entendo as palavras de Rui Vitória, mas numa eliminatória da Champions, entre duas grandes equipas, é sempre 50/50», prosseguiu.

O médio internacional português reconhece algum «nervosismo miudinho» com a partida, mas diz que a idade ajuda a lidar melhor com a pressão: «Nervoso miudinho e um bocado de ansiedade fazem parte, mas aprendemos a lidar com isso com a idade. Já consigo lidar melhor com a pressão, para mim já não é um problema.»