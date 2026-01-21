José Mourinho não apresenta novidades para a visita à Juventus na sétima e penúltima jornada da fase liga da Champions. Ou seja, o timoneiro das águias repete o “onze” utilizado na vitória sobre o Rio Ave, em Vila do Conde (2-0). Na Juventus, Spalletti troca de guarda-redes – apostando em Di Gregorio – e devolve Thuram ao meio-campo, em detrimento de Koopmeiners.

Onze do Benfica: Trubin, Dedic, Otamendi, Tomás Araújo e Dahl; Leandro Barreiro e Aursnes; Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis.

Suplentes do Benfica: Diogo Ferreira, António Silva, Bruma, Barrenechea, Manu Silva, Ivanovic, Banjaqui, José Neto, Gonçalo Oliveira, Rodrigo Rêgo, João Rego e Diogo Prioste.

Onze da Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; Thuram e Locatelli; McKennie, Miretti e Yildiz; Jonathan David.

Suplentes da Juventus: Pinsoglio, Perin, João Mário, Francisco Conceição, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Kostic, Adzic, Cabal, Openda e Rouhi.

A Juventus não conta com os lesionados Vlahovic e Rugani. O Benfica tem Samuel Soares, Bah, Ríos, Nuno Félix, João Veloso e Lukebakio no boletim clínico, enquanto Sidny Cabral não está inscrito na Champions.

O duelo da noite desta quarta-feira está agendado para as 20 horas, em Turim, e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.