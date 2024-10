Mind game, ou apenas honestidade de Bruno Lage? O treinador do Benfica admitiu, na véspera do jogo com o Atlético Madrid, colocar Ángel Di María na esquerda do meio-campo, contrariamente àquilo que tem sido habitual nesta temporada e na última.

Numa entrevista à Sport TV anterior à conferência de imprensa de antevisão ao Atlético Madrid, Lage desvendou o véu: «Temos um plantel bom e com jogadores em várias posições, que podem dar situações diferentes. Já não tenho muitas dúvidas, a única é onde colocar o Di María, se na direita ou na esquerda, porque ele é muito forte no um contra um», disse.

Mais tarde, na conferência de imprensa, foi questionado de novo sobre essa dúvida e se, com Di María à esquerda, a sua intenção é ferir o Atlético Madrid com verticalidade nos corredores.

«Ele tem jogado, tanto à direita, como à esquerda. É verdade que, nos últimos tempos aqui, tem jogado à direita, mas recordo que, na final do Mundial do Qatar, jogou à esquerda e marcou um golo. É um jogador que, em situações de um contra um, é muito forte, e os colegas de seleção que jogam no Atlético de Madrid sabem disso. A minha única questão é onde o podemos colocar, para tirarmos partido dessas caraterísticas e criarmos mais oportunidades para marcar golos», explicou Bruno Lage.

O Benfica joga com o Atlético de Madrid no Estádio da Luz, a partir das 20 horas, esta quarta-feira.