Bruno Lage, treinador do Benfica, na flash interview do canal V+ que se seguiu ao apuramento para o play-off da Liga dos Campeões:

[Jogo] «A equipa entrou muito bem no jogo e, na segunda parte, conseguiu ter consistência para continuar com a exibição que estava a conseguir. Controlámos o jogo e fizemos mais uma boa exibição. Vamos sentindo a equipa a crescer. Missão cumprida, seguimos em frente».

[Play-off da Champions] «É o Fenerbahçe, do mister Mourinho, mas a nossa cabeça está já no Estrela da Amadora».

[Abraço a Aktürkoglu] «Normalmente, abraço todos os meus jogadores. O Aktürkoglu fez um trabalho fantástico no ano passado. É um jogador que valorizamos muito, veio de uma lesão, ajudou a equipa e criou uma oportunidade de golo. Conto com ele para sábado».

[Schjelderup] «O Fredrik fez a mesma coisa [um golo e uma assistência]. Tem a ver com o trabalho que vamos fazendo, o crescimento que quero para a equipa e a evolução normal dos jogadores, a maturidade que vão apresentando em cada momento. Hoje, fez uma boa exibição, no plano ofensivo e defensivo. É isso que quero para todos os jogadores, quer tenham 30 anos e menos cabelo, como o Fredrik, ou 20 e poucos e mais cabelo como o Andreas».