Bruno Lage, treinador do Benfica, fez a antevisão da partida frente ao Moreirense a contar para a 21.ª jornada do Campeonato Nacional.

No entanto, o técnico foi questionado acerca da Liga dos Campeões, e mais propriamente, sobre quem tinha ficado de fora da lista da Champions. Lage respondeu de forma curta.

«Bruma, pelo simples facto de ter os dois jogos de castigo que tinha para cumprir, e tivemos depois a analisar todas as circunstâncias em função do plantel, e ter o equilíbrio do plantel, e ter várias soluções disponíveis, e ficou o Bruma de fora.»

De recordar, o Benfica contratou quatro jogadores neste mercado e a UEFA apenas permite a inscrição de três reforços.

As águias vão jogar na próxima semana com o Mónaco, a primeira mão do playoff da Liga dos Campeões.