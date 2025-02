Bruno Lage considerou que a estrutura do Benfica tomou «as melhores decisões» no mercado de inverno, no lançamento do jogo com o Mónaco, para o play-off de acesso à Liga dos Campeões.

«O mercado de janeiro é muito difícil. Em função do que era a oportunidade de reforçar e fazer crescer a equipa nos diversos setores, e em função das opções que tínhamos disponíveis, tivemos as melhores decisões. O Manu vinha discutir a posição com o Tino, dois jogadores diferentes que podiam competir um com o outro e, com o volume de jogos, seriam duas soluções muito interessantes. Para além disso, também podia jogar como defesa-central e, assim, poderíamos utilizar o Tomás Araújo como lateral-direito. Temos também o Leandro [Santos], que está hoje connosco, e no setor defensivo, sentimos que poderíamos estar tranquilos, com o Samuel [Dahl] a substituir o Beste», explicou o treinador do Benfica.

«Depois, foi olhar para a possibilidade que surgiu nos últimos momentos de trazer um ponta de lança experiente, que nos traz outro tipo de movimentações, como é o Belotti. Acho que foi um trabalho bem feito no reforço da equipa. As lesões (de Bah e Manu) tiraram-nos essas possibilidades, cabe-nos arranjar as soluções dentro de casa para não sentir a falta dos jogadores», completou Bruno Lage.

O Benfica visita o Mónaco, esta quarta-feira (20h00), para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.