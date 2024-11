O treinador do Benfica, Bruno Lage, fez esta terça-feira a conferência de antevisão da partida frente ao Mónaco para a Liga dos Campeões.

As águias estão neste momento no 21.º lugar e perderam os últimos dois jogos para a competição. Para Bruno Lage, pontuar no próximo jogo é fulcral para a manutenção do Benfica na Liga dos Campeões.

«É importante pontuar, como todos os jogos são importantes. O nosso desejo é seguir em frente, portanto temos de fazer o número de pontos que nos permita seguir em frente. Amanhã vamos entrar com a ambição de ter os três pontos», referiu o técnico do Benfica na tarde desta terça-feira.

O Benfica joga esta quarta-feira com o Mónaco para a Liga dos Campões, uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol.