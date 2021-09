O lateral do Benfica, Valentino Lazaro, na flash interview da Eleven, após o empate frente ao Dínamo Kiev, em jogo da primeira jornada do grupo E da Liga dos Campeões:

[Análise] Estivemos bem, controlámos o jogo. Tivemos azar em frente à baliza, tentámos criar muitas oportunidades. No final, com o golo anulado, tudo parece diferente. Lutámos até ao fim e acho que se o golo do Dínamo tivesse contado, teria sido injusto.

Ainda é o início, mas vejo que toda a gente trabalha muito, tenho a certeza que temos qualidade para passar. Tentámos ganhar hoje, não conseguimos, mas não vamos desistir.

[Jogo com o Barcelona] Estamos desapontados com este empate, mas já faz parte do passado. Jogo com o Barcelona é sempre especial, mas vamos tentar ganhar e espero que consigamos os três pontos.»