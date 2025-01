Esta quarta-feira foi o dia de todas as decisões da Fase de Liga da Liga dos Campeões.

Sporting e Benfica conseguiram o apuramento para os playoffs, e Otamendi, central das águias foi mesmo um dos eleitos para o onze de jornada.

O jogador argentino jogou durante os 90 minutos na vitória por 0-2 frente à Juventus.

Confira aqui o onze da oitava jornada da Liga dos Campeões:

Guarda-redes: Courtois [Real Madrid].

Defesas: Bakker [Lille], Otamendi [Benfica], Araújo [Barcelona] e Malic [Sturm Graz].

Médios : Pavlovic [Bayern Munique], Kovacic [Man. City] e Rogers [Aston Villa].

Avançados : Griezmann [At. Madrid], Lautaro Martínez [Inter] e Ousmane Dembélé [PSG].

Introducing the final Team of the Week of the league phase 🤝@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/C3D3ZNY98O