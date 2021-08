Luisão, antigo jogador e atual diretor técnico do Benfica, garante que a equipa está preparada para a fase de grupos da Champions League. A formação encarnada vai disputar o Grupo E com Bayern Munique, Barcelona e Dínamo Kiev. Declarações de Luisão à BTV:

O grupo: «O Bayern dispensa comentários, mudou de comando técnico, mas tem muita qualidade. Com o Barcelona reencontramos um conhecido, o Koeman; e o Dínamo de Kiev que teve um início de temporada muito forte. Mas, o importante é que estamos preparados, lutámos muito para estar aqui e vamos lutar muito para prosseguir.»

Sobre o ‘espírito’ do jogo de Eindhoven: «Aquele espírito é determinante para defrontar qualquer equipa. Mostrámos um grande espírito e conseguimos o nosso objetivo, com o trabalho de cada um, com o apoio dos adeptos. Esse espírito tem de continuar.»

Se já falou com Jorge Jesus: «Ainda não tive tempo de falar com Jesus, mas conheço-o bem, assim como ao Rui Costa e sei que a ideia dos dois é a mesma, é prepararmo-nos para esse desafio que vamos ter pela frente.»