Mário Branco, diretor-geral do futebol do Benfica, em declarações à UEFA após o sorteio do play-off de acesso aos oitavos da Liga doa Campeões, em que o Benfica ficou a saber que vai reencontrar o Real Madrid.

Fazer outra noite mágica

«Sabíamos que era um sorteio difícil. Real Madrid é o senhor Champions. Uma coisa é jogar a última jornada da Liga outra coisa é uma eliminatória. Mas para o Benfica não há impossíveis. Vamos tentar fazer outra noite mágica.»

O Real é sempre o Real

«O Real Madrid não deixa de ser o Real Madrid. Quando os outros jogos terminaram precisávamos de um golo. Estávamos a ganhar 3-2 e era importante não conceder o 3-3. No final tivemos alguma sorte e muito mérito com o 4-2. O Mourinho é um treinador de Liga dos Campeões como poucos. Estamos todos muito satisfeitos e vamos tentar preparar da melhor forma possível o primeiro jogo no Estádio da Luz. E depois a volta em Madrid.»

Desejo de chegar aos «oitavos»

«Esperamos estar nos oitavos-de-final para jogar com o Manchester City ou contra o Sporting.»

RELACIONADOS
Champions: todos os jogos do play-off de acesso aos «oitavos»
ÚLTIMA HORA: Benfica defronta o Real Madrid no play-off
Rangers denuncia problemas com adeptos e staff no Estádio do Dragão
OFICIAL: prodígio do Arsenal assina pré-acordo antes de ser profissional