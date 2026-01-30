Mário Branco e o sorteio do play-off: «Vamos tentar fazer outra noite mágica»
Diretor-geral do futebol do Benfica alertou, ainda, que o Real Madrid é o «senhor Champions»
Mário Branco, diretor-geral do futebol do Benfica, em declarações à UEFA após o sorteio do play-off de acesso aos oitavos da Liga doa Campeões, em que o Benfica ficou a saber que vai reencontrar o Real Madrid.
Fazer outra noite mágica
«Sabíamos que era um sorteio difícil. Real Madrid é o senhor Champions. Uma coisa é jogar a última jornada da Liga outra coisa é uma eliminatória. Mas para o Benfica não há impossíveis. Vamos tentar fazer outra noite mágica.»
O Real é sempre o Real
«O Real Madrid não deixa de ser o Real Madrid. Quando os outros jogos terminaram precisávamos de um golo. Estávamos a ganhar 3-2 e era importante não conceder o 3-3. No final tivemos alguma sorte e muito mérito com o 4-2. O Mourinho é um treinador de Liga dos Campeões como poucos. Estamos todos muito satisfeitos e vamos tentar preparar da melhor forma possível o primeiro jogo no Estádio da Luz. E depois a volta em Madrid.»
Desejo de chegar aos «oitavos»
«Esperamos estar nos oitavos-de-final para jogar com o Manchester City ou contra o Sporting.»