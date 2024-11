Bruno Lage, treinador do Benfica, analisou em conferência de imprensa, esta terça-feira, o Mónaco, próximo adversário das águias na Liga dos Campeões.

«Espero um Mónaco agressivo na pressão, forte nas transições, a atacar na profundidade. O que espero do Benfica, é continuar com as boas exibições recentes. Sem bola, sermos uma equipa pressionante. E com bola, sermos uma equipa inteligente e perceber onde estão os espaço para criarmos oportunidades de golo. Fundamentalmente é isso. Saber como ter mais tempo a bola e criar espaços. É com essa ambição que vamos jogar.»

A equipa francesa ainda não perdeu nesta edição da «Champions». Para isso, o treinador das águias acredita que o papel dos avançados da equipa monegasca têm um papel preponderante.

«Uma equipa muito interessante, com uma dinâmica de ataque à profundidade. Os quatro da frente são muito fortes a romper linhas, quer em diagonais curtas como longas. Consegue criar muitas oportunidades de golos através das transições. É uma equipa muito forte e trabalhámos muito nisso para amanhã conseguir vencer o jogo», concluiu Bruno Lage.

O Benfica joga esta quarta-feira com o Mónaco para a Liga dos Campões, uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol.