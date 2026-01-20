O reencontro com Luciano Spaletti marcou a antevisão de José Mourinho à sétima e penúltima jornada da fase liga da Champions, no reduto da Juventus. Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica rejeitou qualquer tensão com o timoneiro italiano.

Águas passadas, parte do jogo

«Duelo com Spalletti? A verdadeira história é o jogo dentro de campo. Ele disse que o Benfica é um pedaço da história, o que é bonito. Agradeço-lhe as palavras. Conhecem a nossa relação e desentendimentos fazem parte do jogo, mas pertencem ao passado. A relação fora do futebol é algo diferente, respeito-o e gosto do seu trabalho.»

«Espero qualidade de uma equipa dele. Um grupo com cultura tática e que quer ser protagonista. Nunca conheci uma equipa do Spalletti sem qualidade.»

«Joguei aqui por Roma e Manchester United, mas jogar pelo Inter é diferente e fantástico. É daí que vem o nosso “amor”. Também joguei contra a Juventus no Olímpico, mas aqui é melhor. É um estádio moderno e com um ambiente muito forte. É típico da Juventus. Os jogadores do Benfica sabem o que é ser jogador de equipa grande. No nosso grupo, quando olhei para trás no avião, pensei que era treinador da equipa B, porque estão connosco oito jogadores da equipa B, o que mostra as nossas dificuldades com lesões. Mas isto é Benfica.»