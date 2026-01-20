José Mourinho anteviu nesta terça-feira a sétima e penúltima jornada da fase liga da Champions, no reduto da Juventus. Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica voltou a fintar a questão sobre Rafa Silva e comentou a situação pontual das águias.

Longe da Luz, longe do pensamento

«Rafa Silva? Não falo de jogadores de outros clubes. Só falo de jogadores do Benfica.»

Juventus é uma final?

«É uma final como todos os outros jogos. Olhando para a classificação, não consigo dizer se precisamos de três, quatro ou cinco pontos para continuar em prova. Mas esta situação também nos liberta de pressão. Sabemos onde jogamos e contra quem vamos jogar. Queremos ganhar. Temos pragmáticas esperanças de nos qualificarmos e queremos sair com a qualificação em aberto para o último jogo.»

«A situação económica tem um impacto muito grande e, obviamente, o poder económico está centrado em países que não Portugal e em clubes que não os portugueses. Acho que os três grandes clubes de Portugal – sem deixar o Sp. Braga de fora – podem chegar a finais da Liga Europa. As últimas finais portuguesas nas competições europeias aconteceram na Liga Europa. Mas na Champions é muito mais complicado. Basta comparar os mercados e as transferências mais importantes.»

«Acho que não erro se disser que uma equipa a vencer uma competição europeia fora da Espanha, Inglaterra, Alemanha, o Bayern e o “pobre” PSG… Foi o Inter e o FC Porto. Comigo!»