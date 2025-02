Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica, abordou as lesões graves de Bah e Manu Silva no lançamento do reencontro com o Mónaco na Liga dos Campeões, a quem marcou, em 27 de novembro de 2024, no duelo entre as duas equipas para a fase regular da prova, jogo que as águias venceram por 2-3.

«É muito duro para eles. São dois jogadores muito importantes para nós. Manu chegou recentemente e fez dois grandes jogos. Infelizmente, é uma pena para eles terem de estar de fora para o resto da época. A partir de agora, vamos jogar por eles. Perder dois homens como eles num minuto é muito doloroso. Vamos jogar e dar o nosso melhor por eles», disse o internacional grego.

Pavlidis foi ainda confrontado com a célebre expressão do ketchup proferida por Cristiano Ronaldo, devido aos sete golos que leva nos últimos cinco jogos. O grego garantiu que não vive obcecado por marcar golos e destacou o trabalho que fez em prol da equipa nas partidas em que não marcou.

«Desde o primeiro dia em que cheguei, tentei sempre fazer o melhor para a equipa, claro que em alguns jogos marcas e noutros não. Mas o futebol mudou e os avançados não são apenas golos. Se os golos vierem, claro que fico feliz por marcar para a equipa. Mas quero é ganhar jogos e não me importo se marco ou não», frisou.

«Se és o número nove de uma equipa, o teu trabalho é marcar golos. O meu estilo de jogo também é de fazer assistências, marcar golos, pressionar os defesas e segurar a bola para ajudar os meus colegas. Não é só sobre golos, é sobre muitas coisas à volta deles», afirmou ainda.

O grego alertou que o Mónaco tem «jogadores rápidos e físicos», embora isso não apoquente as hostes encarnadas.

«Esperamos um Mónaco ainda mais forte e mais preparado [em relação à fase regular]. Mas não devemos ter medo deles, porque queremos jogar o nosso futebol e pensar em nós. Não queremos pensar muito no Mónaco, mas sabemos que são uma boa equipa e muito competitivos», observou.

O Benfica regressa ao Estádio Louis II para tornar a defrontar o Mónaco, agora no play-off de acesso aos oitavos de final da Champions. O jogo está agendado para esta quarta-feira (20:00) e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.