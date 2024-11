Bruno Lage, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Mónaco, comentou as declarações do presidente do Benfica, Rui Costa. O presidente falou que o Benfica «não podia perder um terceiro jogo consecutivo na Champions». Para o treinador das águias, a «pressão para vencer» existe sempre no clube independentemente da idade.

«Jogar pelo Benfica tem sempre pressão para vencer. É inerente. Dos sub-11 à equipa principal, entramos em campo para vencer. Faz parte da nossa identidade e da minha formação aqui dentro desta casa. Sei muito bem como preparar os jogadores para amanhã terem a ambição de entrar em campo para vencer.»

Foi pedido ainda para Bruno Lage recordar a eliminação da Liga Europa em 2019, frente ao Eintracht Frankfurt, que, por curiosidade, o treinador dos alemães é o mesmo do Mónaco, Adi Hütter. Lage respondeu de forma curta, terminando com um sorriso.

«Tenho recordações desse jogo que não me interessa comentar aqui...», concluiu o treinador das águias.

O Benfica joga esta quarta-feira com o Mónaco para a Liga dos Campões, no estádio Louis II, às 20h, uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol.