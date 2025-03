Tomás Araújo fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Barcelona, da segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões. Em conferência de imprensa, o defesa do Benfica foi questionado sobre se Raphinha é o jogador mais difícil que defrontou enquanto lateral-direito e... elogiou os próprios companheiros de equipa.

«Isso do jogador mais difícil é complicado, já apanhei muitos bons jogadores pela frente, sobretudo no treino. No treino tenho jogadores que me dão cabo da cabeça constantemente. Estou bem preparado para este desafio de amanhã [terça-feira] e, se o mister me quiser pôr a jogar, pode ser mais um bom duelo», disse o internacional português.

Face à lesão de Bah, o internacional português tem atuado no lado direito da defesa e assumiu que gosta do papel que desempenha. «No controlo de bola, tenho uma pressão diferente, mas consigo encontrar mais espaços nas costas do lateral e entrelinhas também encontro passes. Ofensivamente, tenho de correr mais, mas é um trabalho que está a ser feito. Tenho dado bem conta do recado e estou a gostar de jogar [a lateral-direito].»

Tomás Araújo frisou que os jogadores do Benfica têm de estar «confiantes e tranquilos» para jogarem «sem pressão» e conseguirem «um bom resultado», depois da derrota por 1-0 na Luz.

«É um jogo muito importante, mas temos plena confiança em nós. Esperamos sair daqui com uma boa vitória, a jogar o nosso futebol e a marcar as oportunidades que tivermos», assinalou.

«Confiamos muito em nós. Temos de criar as oportunidades que temos criado nos últimos jogos e, agora, é concretizar e estar bem defensivamente. Se assim for, conseguiremos um bom resultado cá», afirmou ainda.

O Benfica visita esta terça-feira o terreno do Barcelona, às 17h45, em jogo referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Siga a partida AO MINUTO no Maisfutebol.