Enzo Barrenechea falou esta terça-feira aos jornalistas no Seixal, na véspera à receção ao Fenerbahçe, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões. A eliminatória não contou com golos há uma semana, na Turquia.

O que esperar de José Mourinho e a adaptação ao Benfica

«O Fenerbahçe vai certamente fazer o seu trabalho, nós vamos pensar na nossa tarefa. Esperamos um grande jogo da nossa parte e que sejamos capazes de vencer. Vai haver semelhanças à primeira mão, muito física e com decisões nos detalhes. Vamos tratar de aplicar o que trabalhámos nos últimos dias.»

«Vou conhecendo melhor o Richard Ríos, sinto-me muito confortável ao lado de qualquer colega. Devo-lhes agradecer. Estou muito feliz no Benfica, estou focado em trabalhar bem. Quanto ao futuro, estou focado no jogo com o Fenerbahçe.»

