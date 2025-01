O selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, considerou o jogo entre Benfica e Barcelona, marcado para esta terça-feira às 20h no Estádio da Luz, como o «desafio mais importante da época para os encarnados».

Em declarações à rádio catalã RAC1, Martínez apontou os catalães como favoritos, mas destacou o talento e as armas que o Benfica pode apresentar nesta fase decisiva da Liga dos Campeões.

«É o jogo mais importante da época para o Benfica, mas não está ao nível do Barcelona, que tem mostrado ser superior. Mas é um jogo de Champions, no Estádio da Luz, e o melhor jogo do Benfica desta temporada foi contra o Atlético de Madrid (4-0)», afirmou Martínez

Apesar disso, o técnico espanhol elogiou a equipa encarnada, destacando a confiança e o equilíbrio da equipa.

«O Benfica tem um equilíbrio muito bom. A experiência de Di María marca a diferença, mas é uma equipa muito comprometida com o treinador. O Bruno Lage prepara os jogos muito bem e o jogo com o Atlético é um bom exemplo. Estão confiantes, porque ganharam a Taça da Liga ao Sporting», observou.

Martínez apontou ainda alguns jogadores-chave no plantel do Benfica, incluindo estrelas da seleção portuguesa: «Há dois jogadores que eu diria que são muito importantes. O Álvaro Carreras, jogador espanhol que veio do Man. United e está a crescer muito, e depois Kökcü, que faz com que o Benfica jogue. E depois há dois jogadores da seleção que têm muito potencial: Tomás Araújo e António Silva. No geral é uma equipa com capacidade para jogar em pressão alta, mas precisa que Kökcü e Di María estejam num bom dia», explicou o selecionador nacional.

O Benfica recebe esta terça-feira o Barcelona, às 20h, em jogo referente à sétima jornada da Liga dos Campeões. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.