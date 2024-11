Florentino, jogador do Benfica, fez esta terça-feira a antevisão do encontro frente ao Mónaco a contar para a Liga dos Campeões. O médio português mostrou-se satisfeito com o bom momento que o Benfica está a atravessar, mas desvalorizou os resultados dos últimos jogos.

«O futebol é feito de altos e baixos. Estamos confiantes e sabemos o que temos de fazer para ganhar os três pontos amanhã. O futebol que a equipa tem feito, não só os titulares, como os suplentes, todos eles, tem sido muito bom. Queremos dar continuidade a isso. Os resultados anteriores não irão servir de nada se não ganharmos amanhã.»

Sobre a equipa francesa, Florentino apontou para a qualidade dos jovens presentes no Mónaco.

«O Mónaco é uma equipa muito equilibrada, com jovens e muita qualidade. Têm tido bons resultados na Liga francesa e na Champions. Sabemos que temos de estar no nosso melhor e atentos aos detalhes para ganhar o jogo», disse Florentino em conferência de imprensa.

O Benfica joga esta quarta-feira com o Mónaco para a Liga dos Campões, uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol.