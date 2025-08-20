Samuel Dahl, jogador do Benfica, na flash interview da Sport TV após o nulo do Benfica frente ao Fenerbahçe, para a primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões:

[Empate é um resultado justo?] «Sim, foi um jogo difícil. Sabíamos o que íamos encontrar aqui, mas estivemos bem nos últimos jogos, em que não sofremos golos. Sentimo-nos bem».

[Expulsão] «Tornou as coisas mais difíceis para nós. Queríamos ganhar, mas tivemos de mudar e de nos focar mais em manter a baliza segura. Agora temos mais um jogo, que esperamos ganhar. Queremos ter todo o apoio possível em casa para vivermos uma grande noite».

[Expetativas para a segunda mão] «Queremos ganhar, esse é sempre o nosso objetivo. Espero que possamos viver uma noite boa».