Benfica
Há 1h e 18min
Samuel Dahl: «Expulsão tornou as coisas mais difíceis, queríamos ganhar»
Defesa do Benfica pede apoio para o jogo da segunda mão do play-off da Champions, na Luz
RAS
Defesa do Benfica pede apoio para o jogo da segunda mão do play-off da Champions, na Luz
RAS
Samuel Dahl, jogador do Benfica, na flash interview da Sport TV após o nulo do Benfica frente ao Fenerbahçe, para a primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões:
[Empate é um resultado justo?] «Sim, foi um jogo difícil. Sabíamos o que íamos encontrar aqui, mas estivemos bem nos últimos jogos, em que não sofremos golos. Sentimo-nos bem».
[Expulsão] «Tornou as coisas mais difíceis para nós. Queríamos ganhar, mas tivemos de mudar e de nos focar mais em manter a baliza segura. Agora temos mais um jogo, que esperamos ganhar. Queremos ter todo o apoio possível em casa para vivermos uma grande noite».
[Expetativas para a segunda mão] «Queremos ganhar, esse é sempre o nosso objetivo. Espero que possamos viver uma noite boa».
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS