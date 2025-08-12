Andreas Schjelderup, avançado do Benfica, na flash interview do canal V+ após o triunfo das Águias frente ao Nice, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões:

[Apuramento na Champions] «Fizemos bem o nosso trabalho, hoje. Foi bom marcar e receber uma assistência do meu melhor amigo Aursnes. Estamos ansiosos pelo Estrela, no fim de semana, e depois vem o Fenerbahçe».

[Época de afirmação no Benfica?] «Espero que esta seja uma grande época para mim. Trabalho arduamente todos os dias para melhorar. Vou dar tudo pela equipa».

[Fenerbahçe] «Tem um treinador muito bom, uma boa equipa e não é fácil jogar na Turquia. Estamos totalmente focados no Estrela e, depois, vamos pensar no Fenerbahçe».