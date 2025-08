Andreas Schjelderup garante que o Benfica está «preparado» para enfrentar o Nice, «uma equipa forte e muito física», esta quarta-feira, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o internacional norueguês, de 21 anos, confessou-se «muito feliz no Benfica», considerando mesmo que ter-se mudado para o clube português «foi um sonho cumprido».

«Estou muito feliz e preparado para jogar, independentemente dos minutos que vier a ter», prosseguiu, garantindo «trabalhar muito, todos os dias», para poder ter um papel importante na equipa.

Com Aktürkoglu em dúvida para o jogo com o Nice, Schjelderup é uma das alternativas ao turco para jogar no ataque dos encarnados. «Se vou ser titular? Tem de perguntar ao treinador», brincou.

Sobre os reforços que chegaram este verão à Luz, «acrescentaram muito ao grupo e têm muita qualidade, tal como os jogadores que já tínhamos na equipa», notou. «Adaptaram-se muito bem e têm contribuído muito», concluiu.

O Benfica defronta o Nice, em França, esta quarta-feira (20:00), para a primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. O duelo tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.