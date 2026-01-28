Benfica
Há 15 min
Schjelderup: «Quero dedicar esta vitória à minha avó, que faleceu este ano»
Avançado bisou frente ao Real Madrid e fintou as questões quanto ao futuro
Andreas Schjelderup bisou na vitória do Benfica sobre o Real Madrid (4-2), na oitava e última jornada da fase liga da Champions, e falou à flash da Sport tv.
«Foi fantástico, é o que nos dá energia, ainda mais neste bonito estádio. É inacreditável. Quero dedicar esta vitória à minha avó, que faleceu este ano. Que descanse em paz. Obrigado.»
«Foi um dos meus melhores jogos no Benfica, mas hoje podia e devia ter marcado quatro golos. Há que continuar a trabalhar. Não há palavras para esta vitória. Tem sido uma boa época e estar noite deixa-me sem palavras.»
«Quanto ao futuro não vou comentar, vamos ver o que acontece.»
