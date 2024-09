Kerem Aktürkoğlu fez o primeiro golo do Benfica frente ao Estrela Vermelha, na primeira jornada da Liga dos Campeões. Aos nove minutos, o avançado turco aproveitou um passe de Bah e encostou.

Ora veja:

