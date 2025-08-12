Troca de papéis na Luz! Depois de marcar o primeiro golo da partida, Fredrik Aursnes assistiu Andreas Schjelderup para o 2-0 do Benfica, na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Aos 27 minutos, o norueguês, que assistiu para o 1-0, recebeu um passe atrasado do colega e rematou de primeira para a baliza.

Veja o golo no vídeo associado.