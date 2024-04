Os jornais estrangeiros destacam a exibição do guarda-redes Pau López na vitória do Marselha sobre o Benfica (1-0), na quinta-feira à noite, no Estádio Vélodrome, numa eliminatória que acabou por ser decidida no desempate por penáltis (4-2).

L’Equipe (França): «A libertação». O jornal francês destaca o regresso do Marselha às meias-finais seis anos depois da «homérica» qualificação diante do Leipzig (5-2).

As (Espanha): «Marselha tem um herói espanhol: Pau». O jornal espanhol destaca golo de Moumbagna que ditou o prolongamento e a exibição do guarda-redes do Marselha no desempate por penáltis.

Marca (Espanha): «Pau veste-se de herói». Mais um jornal espanhol a destacar a exibição do guarda-redes do Marselha, recordando que o clube francês vinha de cinco derrotas consecutivas.

Globo Esportes (Brasil): «Olympique elimina Benfica nos penáltis». Site brasileiro diz que o «sonho do Marselha continua vivo», num jogo em que o Benfica «ainda cresceu» na parte final, mas em que o clube francês contou com o apoio dos adeptos para chegar aos penáltis. A publicação brasileira destaca depois o penálti decisivo de Luís Henrique e a defesa de Pau López ao pontapé de António Silva.

Diário Olé (Argentina): «Falhou Di María, passou o Oympique». Site argentino destaca o penálti que o campeão do Mundo atirou ao poste no arranque do desempate por penáltis. «Um duro golpe para o Benfica, uma vez que a Liga Europa era, nesta altura, o objetivo da equipa de Roger Schmidt.