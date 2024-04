Apesar de ter caído da Liga Europa, o Benfica ainda alimenta duas hipóteses de entrar direto na Liga dos Campeões da próxima época (o que significa um importante encaixe financeiro, que não fica garantido se for obrigado a disputar as pré-eliminatórias).

1. Ser campeão nacional, claro, o que dá entrada direta, mas já esteve mais fácil (o Sporting lidera com sete pontos de vantagem).

2. O vencedor da Liga Europa apurar-se direto para a Liga dos Campeões via campeonato.

Ora se o vencedor da Liga se apurar direto via campeonato naciona, a vaga de vencedor da Liga Europa fica para o clube com melhor ranking na UEFA, de entre todos os que estiverem nas pré-eliminatórias. Ora esse clube será o Benfica, que se encontra no 19º lugar do ranking UEFA de clubes a cinco anos.

Refira-se que se o FC Porto ficar em segundo lugar, também será o melhor clube neste ranking.

Portanto o Benfica precisa nesta altura que o Bayer Leverkusen (que já se apurou diretamente por ser campeão) vença a Liga Europa.

Se o vencedor da Liga Europa for a Roma, também há boas perspetivas de servir ao Benfica. Isto porque Itália garantiu que cinco equipas entram diretas na Champions, sendo que a Roma nesta altura é a quinta classificada com quatro pontos de avanço.

Se for a Atalanta a vencer a Liga Europa, o cenário piora, porque a equipa de Gian Piero Gasperini está nesta altura em sexto lugar, a quatro pontos dos lugares de Champions.

O que não serve de todo é o Marselha vencer a Liga Europa, porque o carrasco do Benfica na competição já não tem hipóteses de chegar a um lugar de apuramento para a Champions via campeonato.