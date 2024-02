Titular em França, para a segunda mão do play-off da Liga Europa, diante do Toulouse, João Neves extravasou as emoções após o derradeiro apito, que confirmou a qualificação das águias para os «oitavos» da prova.

De lembrar que João Neves perdeu a mãe na madrugada de segunda-feira, ainda que tenha continuado ao serviço de Roger Schmidt e jogado, a titular, na tarde desta quinta-feira.

Diante dos adeptos do Benfica, mais de mil no «caldeirão» do «Téfécé», o jovem médio, de 19 anos, foi abraçado pelos colegas de equipa, sobretudo por António Silva, que no princípio da semana perdeu o avô materno. Se os mais de 90 minutos foram intensos, os últimos dias terão sido muito duros, marcantes para a vida, para António Silva e João Neves.

«Afeta toda a equipa e a preparação não foi normal, isso é claro. Tenho muito respeito por eles, por estarem disponíveis para este jogo difícil e estaremos focados. Foi importante ganharmos num momento como este», disse Roger Schmidt na reação à partida.